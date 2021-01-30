Турецкие военные, которые будут служить в Карабахе, прибыли в Азербайджан (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Турецкий персонал, который будет участвовать в Турецко-российском совместном мониторинговом центре, уже в Азербайджане.

Об этом сказал начальник пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы, сообщает в субботу Trend.

«С сегодняшнего дня начинает функционировать Турецко-российский совместный мониторинговый центр, созданный согласно соответствующему пункту совместной декларации Президента Азербайджана, Президента России и премьер-министра Армении. Турецкие военнослужащие, которые будут представлены в Совместном мониторинговом центре, прибыли в Азербайджан. В стране уже находятся и российские военнослужащие, которые также будут работать в Совместном мониторинговом центре», - отметил Даргяхлы.

(Текст: Кямаля Сеидова)