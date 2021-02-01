Совместный мониторинговый центр внесет вклад в обеспечение стабильности в регионе - Хулуси Акар (ФОТО)

Политика 1 февраля 2021 18:57 (UTC+04:00)
Совместный мониторинговый центр внесет вклад в обеспечение стабильности в регионе - Хулуси Акар (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - К работе приступил Турецко-российский совместный мониторинговый центр, который внесет вклад в обеспечение устойчивого режима прекращения огня и стабильности, господство мира и благополучия в регионе.

Об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал в ходе онлайн-заседания с военным руководством страны, сообщает в понедельник Trend.

В заседании участвовали: начальник Генштаба Турции Яшар Гюлер, заместители министра Юнус Эмре Караосманоглу, Алпарслан Каваклыоглу и командующие родов войск.

Кроме того, в заседании впервые участвовал и генерал Мониторингового центра.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)

Совместный мониторинговый центр внесет вклад в обеспечение стабильности в регионе - Хулуси Акар (ФОТО) - Gallery Image
Совместный мониторинговый центр внесет вклад в обеспечение стабильности в регионе - Хулуси Акар (ФОТО) - Gallery Image
Совместный мониторинговый центр внесет вклад в обеспечение стабильности в регионе - Хулуси Акар (ФОТО) - Gallery Image
Совместный мониторинговый центр внесет вклад в обеспечение стабильности в регионе - Хулуси Акар (ФОТО) - Gallery Image
Совместный мониторинговый центр внесет вклад в обеспечение стабильности в регионе - Хулуси Акар (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Совместный мониторинговый центр внесет вклад в обеспечение стабильности в регионе - Хулуси Акар (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Совместный мониторинговый центр внесет вклад в обеспечение стабильности в регионе - Хулуси Акар (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Совместный мониторинговый центр внесет вклад в обеспечение стабильности в регионе - Хулуси Акар (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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Совместный мониторинговый центр внесет вклад в обеспечение стабильности в регионе - Хулуси Акар (ФОТО)
Совместный мониторинговый центр внесет вклад в обеспечение стабильности в регионе - Хулуси Акар (ФОТО)
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