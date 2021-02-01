Пропаганда фашизма в Армении на фоне усилий по достижению прочного мира на Южном Кавказе – газета Azernews

БАКУ /Trend/ - В статье "Пропаганда фашизма в Армении на фоне усилий по достижению прочного мира на Южном Кавказе" газеты Azernews рассказывается о пропаганде фашизма в армянском обществе.

Как передает в понедельник Trend, в статье подчеркивается, что после поражения в 44-дневной войне с Азербайджаном в 2020 году Армения продолжает свою политику пропаганды фашизма, антисемитизма и нацизма на фоне реалий в регионе Южного Кавказа. В статье говорится, что установка в Ходжавендском районе Азербайджана бюста Гарегина Нжде, армянского идеолога, сотрудничавшего с нацистами, является ярким примером этой политики.

Напомним, что бюст был установлен на территории, пока еще подконтрольной российским миротворцам, накануне Международного дня памяти жертв Холокоста 27 января. Возведение этого памятника на фоне усилий Азербайджана и других стран региона по достижению прочного мира на Южном Кавказе пропагандирует фашизм и терроризм, нетерпимость к другим народам, угрожает безопасности в регионе.

В статье отражены различные взгляды на этот шаг и политику Армении в этой сфере в целом.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)