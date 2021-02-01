Пропаганда фашизма в Армении на фоне усилий по достижению прочного мира на Южном Кавказе – газета Azernews

Политика 1 февраля 2021 20:41 (UTC+04:00)
Пропаганда фашизма в Армении на фоне усилий по достижению прочного мира на Южном Кавказе – газета Azernews

БАКУ /Trend/ - В статье "Пропаганда фашизма в Армении на фоне усилий по достижению прочного мира на Южном Кавказе" газеты Azernews рассказывается о пропаганде фашизма в армянском обществе.

Как передает в понедельник Trend, в статье подчеркивается, что после поражения в 44-дневной войне с Азербайджаном в 2020 году Армения продолжает свою политику пропаганды фашизма, антисемитизма и нацизма на фоне реалий в регионе Южного Кавказа. В статье говорится, что установка в Ходжавендском районе Азербайджана бюста Гарегина Нжде, армянского идеолога, сотрудничавшего с нацистами, является ярким примером этой политики.

Напомним, что бюст был установлен на территории, пока еще подконтрольной российским миротворцам, накануне Международного дня памяти жертв Холокоста 27 января. Возведение этого памятника на фоне усилий Азербайджана и других стран региона по достижению прочного мира на Южном Кавказе пропагандирует фашизм и терроризм, нетерпимость к другим народам, угрожает безопасности в регионе.

В статье отражены различные взгляды на этот шаг и политику Армении в этой сфере в целом.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
США в течение 2020 года увеличили импорт азербайджанской продукции
США в течение 2020 года увеличили импорт азербайджанской продукции
Удельный вес хлопка в общем экспорте Азербайджана увеличился
Удельный вес хлопка в общем экспорте Азербайджана увеличился
США стремятся вывести партнерство с Грузией на новый уровень
США стремятся вывести партнерство с Грузией на новый уровень
Loading Bars
Лента новостей
Военные Мьянмы объявили имена новых министров Другие страны 21:03
Пропаганда фашизма в Армении на фоне усилий по достижению прочного мира на Южном Кавказе – газета Azernews Политика 20:41
Население в Азербайджане довольно борьбой правительства с пандемией - Gallup International Политика 20:34
Мы словно бились с террористами – боевые действия глазами участника Отечественной войны (ФОТО) Общество 20:19
Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению (ФОТО) Политика 20:12
В Азербайджанской Армии начался новый учебный год (ФОТО) Политика 19:54
АПБ Азербайджана обратилось к предпринимателям в связи с обнаружением в ряде стран птичьего гриппа Экономика 19:25
При поддержке Фонда "YAŞAT" прооперирован еще один участник Отечественной войны (ВИДЕО) Общество 19:01
Совместный мониторинговый центр внесет вклад в обеспечение стабильности в регионе - Хулуси Акар (ФОТО) Политика 18:57
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) Стиль 18:53
В Азербайджане еще 160 человек выздоровели от COVID-19, заразились 77 лиц Общество 18:38
Не желающие дипломатического урегулирования на Южном Кавказе теперь хотят именно этого – Мевлют Чавушоглу Политика 18:31
Азербайджанский актер в российской "Игре престолов": Готовится переворот, катастрофа совсем близко (ВИДЕО, ФОТО) Культура 18:26
США в течение 2020 года увеличили импорт азербайджанской продукции Бизнес 18:09
На Бакинском НПЗ планируется строительство новых очистных сооружений Энергетика 18:06
Молодой герой Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО) Культура 18:01
Удельный вес хлопка в общем экспорте Азербайджана увеличился Бизнес 17:56
В Азербайджане отменяется повторный штраф в течение дня за нарушение правил стоянки и парковки Общество 17:54
NEQSOL Holding перечислил 2 миллиона манатов в Фонд возрождения Карабаха Общество 17:50
США стремятся вывести партнерство с Грузией на новый уровень Бизнес 17:48
Посольство Грузии в Израиле предупреждает граждан об ограничениях Грузия 17:47
Туркменистан готовится к севу хлопчатника Бизнес 17:16
Начались турецко-азербайджанские совместные учения под названием "Зимние учения - 2021" (ВИДЕО) Политика 17:12
Милли Меджлис одобрил внесение всей табачной продукции в список подакцизных товаров Общество 17:09
В Азербайджане определено, в каких случаях покинувший место ДТП водитель не будет привлекаться к ответственности Общество 17:08
На Бакинском НПЗ будут заменены 65% установок Энергетика 17:08
В Азербайджане меняются штрафы за автохулиганство Общество 17:06
В Азербайджане утверждены новые правила установления случаев автохулиганства Общество 17:05
Компания Bakcell представила новый концептуальный магазин в Баку (ФОТО) ИКТ 17:04
Предприниматели и инвесторы понимают важность потенциала в создании новых рынков – ВБ Финансы 17:04
Парламент Азербайджана одобрил в первом чтении поправку о необязательности наличия при себе водительских прав Общество 17:03
Создана Азербайджано-Турецкая совместная медиа-платформа Политика 17:02
Мягкая денежно-кредитная политика ЦБ Азербайджана способствует продолжительной низкой ставке рефинансирования - Unicapital Финансы 16:56
ASOS приобрел Topshop и Topman за $405 млн Европа 16:53
Киберспорт создаст импульс в развитии игровой индустрии Азербайджана ИКТ 16:48
В течение 2020 г. Банк ВТБ-Азербайджан увеличил совокупные обязательства более чем на четверть Финансы 16:42
Банк ВТБ-Азербайджан завершил 2020 год с прибылью Финансы 16:40
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового лесопарка в Ясамальском районе столицы (ФОТО) Политика 16:38
В Бакинском метрополитене сменились начальники 23 станций из 26 Общество 16:36
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Абшеронской районной центральной больницы (ФОТО) Политика 16:32
"Дочка" российского банка в Азербайджане увеличила активы в течение 2020 года Финансы 16:31
Британский Минфин выделил $1 млрд на создание агентства по изучению новейших технологий Европа 16:28
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в школе-лицее номер 3 в городе Хырдалан (ФОТО) Политика 16:26
Coca-Cola построит свой завод в Азербайджане - Микаил Джаббаров (ФОТО) Экономика 16:25
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Хырдалан» в Абшеронском районе (ФОТО) Политика 16:23
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе, а также нового лесопарка, разбитого в Ясамальском районе (ФОТО/ВИДЕО) Политика 16:15
В Фонде помощи азербайджанской армии собрано свыше 212 млн манатов Политика 16:13
В Азербайджане уменьшается пошлина за нотариальное заверение копий документов Общество 16:08
Илон Маск дал прогноз по будущему биткоина Финансы 16:05
Сроки вступления в силу нового требования по строительству в Азербайджане продлены еще на 3 года Экономика 16:02
В Азербайджане на 2022 год запланировано производство качественного дизельного топлива Энергетика 15:51
ВБ назвал пути эффективного реагирования на кризис, вызванный COVID-19 в Туркменистане Финансы 15:44
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на западе Турции Турция 15:38
В Иране от коронавируса скончались свыше 58 тыс. человек Общество 15:38
В течение всего 2021 года Центробанк Азербайджана может взять паузу в снижении учетной ставки Финансы 15:36
В аэропортах Нью-Йорка отменено большинство рейсов в преддверии снежной бури США 15:34
Замминистра о восстановительных работах в уничтоженных армянами заповедниках и национальных парках Азербайджана(Эксклюзив) Общество 15:28
Молодежь - наше будущее: Рамиль Гасымов вручил почетные грамоты сотрудникам (ФОТО) Социум 15:25
Дорожная полиция обратилась к населению в связи с открытием школ в Азербайджане Общество 14:53
ОС Android продолжает лидировать на рынке Азербайджана ИКТ 14:48
ЮНЕСКО в очередной раз демонстрирует нежелание соответствовать современным реалиям и принять новые вводные – российский эксперт Политика 14:47
На англоязычном новостном портале опубликована статья о городе Шуша Политика 14:44
В Азербайджане будет вручена премия Golden Names Awards и статуэтки с позолотой в 14 карат (ФОТО) Социум 14:39
Сократилось финансирование НБКО со стороны международных институтов - AMFA Финансы 14:36
Новый проект Кабмина Азербайджана даст импульс развитию МСБ и привлечению иностранных инвестиций Экономика 14:28
В депозитных операциях коммерческих банков Азербайджана преобладает нацвалюта Финансы 14:20
С сегодняшнего дня в Баку началась установка новых газовых счетчиков Энергетика 14:19
Деградированные и непригодные земли в Азербайджане будут реабилитированы Экономика 14:16
В Физули продолжается процесс разминирования - репортаж Trend TV Общество 14:14
Директор азербайджанской компании Cybero о человеческих ресурсах в области кибербезопасности ИКТ 14:13
Азербайджанские специалисты пройдут дополнительные тренинги для разминирования территории будущего аэропорта в Физули (ФОТО) Азербайджан 14:09
По активности пользователей Twitter впервые за последние 5 лет занимает первое место на медиа рынке Азербайджана ИКТ 14:08
Водопроводные линии в ряде жилых массивов в пригородах Баку будут проложены за госсчет Экономика 14:08
Дебюты Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в Санкт-Петербурге Культура 14:05
Чуанцинская Буровая Инженерная Компания в Туркменистане объявляет тендер Тендеры 14:03
На таможенном посту «Самур» образовалась очередь грузовых автомобилей Экономика 14:02
В Азербайджане началось льготное страхование полей под фундук Бизнес 13:53
Минобразования Азербайджана о порядке перевода в колледжи лиц, не окончивших бакалавриат Общество 13:45
Стартовала деятельность Центра развития регионального потенциала по Кавказу и Центральной Азии при МВФ Финансы 13:36
Рост тарифов на водоснабжение увеличит число круглосуточно обеспеченных водой абонентов с 80 до 100% – Азерсу Общество 13:27
В Сумгайыте внедряется система безналичной оплаты за проезд в общественном транспорте Общество 13:23
Функционирование Турецко-российского совместного мониторингового центра очень важно для устойчивого мира на освобожденных территориях – депутат Политика 13:20
В Баку завтра ожидается до 11 градусов тепла Общество 13:17
Министр образования Азербайджана выразил надежду на скорое полное возобновление очного процесса обучения Общество 13:13
Поисковик Google остается самым популярным в Азербайджане ИКТ 13:08
Председатель Комитета управления госимуществом Армении написал заявление об уходе с занимаемой должности Армения 13:03
Минобразования Азербайджана об освобождении от должности Махаббат Велиевой Общество 13:00
Строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта в Физули планируется завершить в этом году Общество 12:57
Индия организовала очередной вывозной рейс из Туркменистана Туркменистан 12:53
Милли Меджлис утвердил документ о визах между Азербайджаном и Турцией Политика 12:52
Утвержден меморандум в сфере медиа между Азербайджаном и Турцией Общество 12:50
Утвержден состав Счетной комиссии парламента Азербайджана Политика 12:49
Видеокадры из села Гараханчаллы Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:48
Карабахский вопрос необходимо обсуждать и с партнерами из Турции - Медведев Нагорно-карабахский конфликт 12:46
«Туркменгаз» объявил тендер на закупку материально-технических ресурсов Тендеры 12:46
Назначена судья Конституционного суда Азербайджана Общество 12:45
Утвержден состав дисциплинарной комиссии парламента Азербайджана Общество 12:45
Самый популярный в соцсетях азербайджанский фильм "Люгер": Я выплеснул наружу всю накопившуюся энергию (ФОТО) Культура 12:41
Видеокадры с территории под строительство Физулинского международного аэропорта (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:36
Идет подготовка к строительству Физулинского международного аэропорта (ФОТО) Политика 12:32
Все новости