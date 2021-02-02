Населенность на освобожденных территориях Азербайджана будет доведена до уровня, который был до оккупации

БАКУ /Trend/ - Эффективно используя экономический потенциал освобожденных территорий Азербайджана, необходимо обеспечить, чтобы численность населения достигла уровня, который был до оккупации.

Об этом говорится в утвержденных сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева Национальных приоритетах по социально-экономическому развитию "Азербайджан 2030", сообщает во вторник Trend.

В документе подчеркивается, что необходимо обеспечить безопасное проживание людей, возвращающихся на освобожденные территории, и регион должен стать одним из самых процветающих уголков страны. Чтобы восстановить достойное проживание, которое является основой современной жизни, строительство следует осуществлять во всех сферах. Это должно происходить на основе стимулов и развития государственно-частного партнерства. Только в таких условиях может быть обеспечена полная интеграция освобожденных территорий в большое будущее Азербайджана.

Для успешной реализации этого приоритета необходимо достичь двух целей – устойчивого заселения и реинтеграции в экономическую деятельность.

Историческое восстановление территориального суверенитета Азербайджана создало новый этап для возвращения населения на свои родные земли, к своей привычной жизни. В связи с этим необходимо создать комфортную среду обитания, основанную на современных принципах устойчивого заселения. Для этого данные территории должны стать самой здоровой, современной и процветающей средой проживания.

Создание комплексных безопасных и благоприятных условий будет иметь большое значение для постоянного проживания граждан. Для этого необходимо обеспечить достойную жизнь на новых территориях, построить современную инфраструктуру, обеспечить комфортный образ жизни и доступ к современным услугам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)