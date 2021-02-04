Реалии Азербайджана обсудили на площадке Американского университета (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 2 февраля 2020 года по приглашению Американского университета в Вашингтоне посол Азербайджанской Республики в США Элин Сулейманов провел онлайн-брифинг, посвященный итогам 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в США, посол ответил на многочисленные вопросы профессора Кейта Дардена и онлайн-аудитории. По информации, предоставленной университетом после мероприятия, данный брифинг запомнился самым большим количеством зрителей среди подобных мероприятий университета. Привлекло внимание и то, что среди зрителей было много армян.

Как известно, после анонса мероприятия Американским университетом армянские радикалы развернули кампанию оскорблений и угроз в адрес Азербайджана, посольства страны в США, с их стороны прозвучали высказывания на почве ненависти и даже призывы отменить брифинг. Похоже, армянская сторона была обеспокоена тем, что истина будет доведена до сведения общественности и академических кругов США, и пыталась любым способом не допустить того, чтобы мероприятие состоялось. Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики также озвучило свою позицию в отношении угроз против нашей страны и дипломатов.

Обсуждения были сосредоточены на истории войны, ее причинах, ситуации после боевых действий и будущем региона Южного Кавказа. Посол рассказал о настойчивых попытках армянской стороны сорвать мирные переговоры, провокационных заявлениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна и бывшего министра обороны Давида Тонояна. Он также привлек внимание к военной провокации, совершенной Арменией против Азербайджана в направлении Товуза 12-14 июля 2020 года. Дипломат отметил, что провокационные заявления и риторика армянских радикалов в первую очередь наносят удар по будущему Армении.

Сулейманов подчеркнул важность совместного сотрудничества для будущего обоих народов, а также региона в целом, а также подчеркнул важность реализации транспортных, инфраструктурных и экономических проектов в регионе. Он призвал армянский народ жить в мире с Азербайджаном и другими соседями и выбрать благополучное будущее.