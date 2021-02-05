Газовое соглашение Азербайджана и Туркменистана - начало новой эры сотрудничества на Каспии - газета "Azernews"

БАКУ /Trend/ - В статье "Газовое соглашение Азербайджана и Туркменистана - начало новой эры сотрудничества на Каспии", опубликованной в газете "Azernews", рассказывается о вкладе в сотрудничество между двумя странами и регионе в целом, внесенном соглашением, подписанным в прошлом месяце по совместной разработке месторождения "Достлуг", сообщает в пятницу Trend.

В статье говорится, что это новое историческое соглашение будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в регион и углублению сотрудничества в энергетической сфере на Каспии.

Также в материале подчеркивается, что наряду со связями между Азербайджаном и Туркменистаном, это соглашение внесет вклад и в энергетическую безопасность Европы.

Эксперт Ильхам Шабан отмечает в статье, что это историческое соглашение изменило энергетическую карту региона.

(Текст: Кямаля Сеидова)