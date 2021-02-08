Совет Европы призывает к мерам по противодействию антимусульманской нетерпимости

БАКУ /Trend/ - Пора на европейском уровне начать делиться опытом по противодействию антимусульманской нетерпимости и ненависти.

Об этом на своей официальной странице в Twitter написал официальный представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген, сообщает Trend.

Он сделал это заявление со ссылкой на статью, опубликованную немецким информационным агентством Deutschlandradio, в которой говорится, что Германия отмечает дальнейшее увеличение числа нападений на мусульман: более 900 в прошлом году.

В упомянутой статье говорится, что, согласно информационному агентству «Neuer Osnabrücker Zeitung», такой рост числа случаев соответствует увеличению почти на два процента по сравнению с 2019 годом. В большинстве случаев преступниками были правые экстремисты.

«Окончательные цифры за этот год, вероятно, будут еще выше. Опыт показал, что поздно зарегистрированные случаи будут добавлены к подсчету в ближайшие несколько недель», - говорится в сообщении.

В сообщении также цитируется местный политик Улла Ельпке, которая, однако, указала, что в большинстве случаев жертвы нападений не сообщают полиции о произошедшем из-за испытываемого ими чувства стыда.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)