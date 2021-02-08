Иран считает участие в восстановлении Карабаха одной из главных целей – председатель палаты

БАКУ /Trend/ - Иран считает участие в восстановлении Карабаха одной из главных целей.

Как передает в понедельник Trend, об этом в ходе вебинара "Торговый потенциал и возможности между Ираном и Азербайджаном" сказал председатель Ирано-азербайджанской совместной торговой палаты Гусейн Пирмуаззин.

По его словам, при восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана будет использован весь потенциал Ирана.

"В этих целях Ирано-азербайджанская совместная торговая палата соберет данные о возможностях иранских компаний и передаст их азербайджанской стороне.

Уже определены направления сотрудничества между Азербайджаном и Ираном: первое – это восстановление освобожденных территорий, второе – совместные капиталовложения", – сказал Пирмуаззин.

Помимо этого, были проведены обсуждения вопросов о преодолении проблем, стоящих в области сотрудничества между банками двух стран, ускорения процесса создания совместного промышленного парка, строительства железной дороги из Азербайджана в Парсабадский район провинции Ардебиль, сотрудничества в энергетическом и сельскохозяйственном секторе.

Пирмуаззин отметил, что таможенное сообщение между Ираном и Азербайджаном не прекращалось и во время пандемии.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор Надир Насиров)