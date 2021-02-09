Создаваемая на освобожденных территориях дорожная инфраструктура превратит Азербайджан в новый транспортный хаб - депутат

БАКУ /Trend/ - Создаваемая на освобожденных территориях дорожная инфраструктура поспособствует превращению Азербайджана в новый транспортный хаб.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Гусейнов.

По его словам, восстановление транспортных коммуникаций между Нахчыванской АР и остальной частью Азербайджана создает почву для начала нового этапа в регионе: «В постблокадный период начнется новый этап развития Нахчыванской АР. Создание коридора между Нахчываном и остальной частью Азербайджана откроет путь из братской Турции в Центральную Азию. В то же время этот фактор будет способствовать расширению азербайджано-турецких экономических связей, более комфортному осуществлению грузоперевозок. В результате расширится развитие Нахчывана как логистического центра».

Гусейнов добавил, что в то же время строительство новых аэропортов на освобожденных территориях повысит значимость Азербайджана как транзитной страны: "Все эти факторы всесторонне укрепят позиции страны, обеспечат диверсификацию экономических и инвестиционных ресурсов. В то же время Азербайджан, обладающий богатыми природными ресурсами, туристическим, транспортным и логистическим потенциалом, расширит свои возможности как страны, привлекательной также с точки зрения туризма и международных инвестиций».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)