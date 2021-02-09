Президент Ильхам Алиев: Через два дня состоится седьмое заседание Консультативного совета Южного газового коридора

БАКУ/Trend/ - Через два дня состоится седьмое заседание Консультативного совета Южного газового коридора.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с государственным министром Великобритании по вопросам европейского соседства и Америки Венди Мортон.

«На этом заседании мы рассмотрим успехи и будем надеяться на дальнейшее сотрудничество. Конечно, инвестиции, вложенные Соединённым Королевством в Азербайджан, очень помогли нам модернизировать страну. Эти инвестиции были вложены в основном в энергетический сектор, они составляют, можно сказать, 30 миллиардов долларов. Это позволило нам соответствующим образом использовать доходы от продажи нефти и газа для диверсификации экономики. Поэтому уверен, что в предстоящие годы основной сферой, привлекающей наше внимание, станет развитие неэнергетического сектора Азербайджана», - сказал глава государства.