Игорь Коротченко о войне в Карабахе, роли Ильхама Алиева в истории и армянской истерике - интервью Trend TV (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Очередным гостем Trend TV стал известный российский журналист, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

В интервью Коротченко поделился своей оценкой новой реальности, создавшейся в регионе, рассказал о роли Президента Ильхама Алиева в достижении Азербайджаном победы в Отечественной войне, а так же об истерике, которую эта победа вызвала у армянских лоббистов по всему миру.

Представляем вашему вниманию видеоверсию беседы: