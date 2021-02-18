Между Азербайджаном и Турцией вступил в силу безвизовый режим

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении Протокола № 1 между правительством Азербайджана и правительством Турции о внесении изменений в Соглашение, подписанное в Баку 25 февраля 2020 года, о взаимном освобождении от виз между правительством Азербайджана и правительством Турции".

Законом утверждается вышеуказанный Протокол, подписанный в Баку 10 декабря 2020 года.