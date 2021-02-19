Заявления Саргсяна наглядно демонстрируют его террористическую сущность - Арзу Нагиев (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Слова экс-президента Армении Сержа Саргсяна о том, что "по мирному населению нужно было бить "Искандерами" доказывают его сущность убийцы.
Об этом депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Арзу Нагиев сказал в передаче "Real İntervyu", сообщает в пятницу Trend.
Он отметил, что террор и агрессия на первом плане во внешней политике Армении, и приход Сержа Саргсяна к власти в этой стране тоже был результатом террористической и захватнической политики: "Последние его заявления не могли быть иными, и, в первую очередь, он должен был кого-то обвинить в поражении. Заявления Саргсяна наглядно демонстрируют его террористическую сущность".
Предлагаем вниманию полную версию передачи:
(Текст: Кямаля Сеидова)
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