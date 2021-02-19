Армяне до сих пор проклинают Пашиняна за фильм, снятый Мир Шахином в Зангезуре (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Снятый REAL TV фильм "День рождения свободы – Зангезур"(Azadlığın ad günü – Zəngəzur) вызвал небывалый ажиотаж в медиа и обществе Армении.

Дело в том, что автор фильма Мир Шахин вскоре после завершения 44-дневной Отечественной войны побывал в доме и взял интервью у армянской семьи в находящейся на данный момент под контролем побежденной Армении части села Шурнуху в Зангезуре.

Армянский 5-й канал, показавший сюжет о вышеназванном фильме, сообщил, что в то время, когда вся армянская общественность озабочена Сюникским скандалом, известный азербайджанский тележурналист Миршахин Агаев свободно проехал в контролируемую Арменией часть Сюника. Особенно у армян вызвали беспокойство комментарии Мир Шахина, озвученные около таблички с надписью "Добро пожаловать в Азербайджан".

Как передает в пятницу Trend, тревога, которую вызвал фильм в Армении, все еще продолжает наблюдаться. Больше всего армянское общество и политическую элиту раздражает то, что азербайджанский журналист легко проник в дом армянской семьи и показал плачевные условия, в которых она живет.

В комментариях к видео, опубликованному в социальных сетях, армянские пользователи продолжают размещать оскорбительные и критикующие высказывания в адрес правительства Армении, в частности премьер-министра Никола Пашиняна. Армянское общество требует разъяснений произошедшему инциденту

Несмотря на то, что с этого события прошел месяц, власти Армении все еще не сделали по этому поводу какого-либо официального заявления.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)