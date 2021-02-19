В Анкаре проходит заседание Азербайджано-турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Анкаре при участии премьер-министра Азербайджана Али Асадова и вице-президента Турции Фуата Октая проводится заседание Азербайджано-турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает в пятницу Trend .

На заседании выступили премьер-министр Али Асадов и вице-президент Фуат Октай.

В состав азербайджанской делегации входят министр экономики Микаил Джаббаров, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, министр образования Эмин Амруллаев, министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев, замминистра иностранных дел Халаф Халафов, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, премьер-министр Нахчыванской АР Сабухи Мамедов и другие официальные лица.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)