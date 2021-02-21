Состоялась видеоконференция с участием депутатов парламента Азербайджана и Джибути, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье по инициативе азербайджано-джибутийской рабочей группы по межпарламентским связям в Милли Меджлисе прошла видеоконференция, посвященная 29-й годовщине Ходжалинского геноцида. К онлайн-конференции также присоединились представители посольства Азербайджана в Эфиопии, аккредитованного в Джибути, и посольства Джибути в Москве, сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и печати парламента Азербайджана.

Представители Джибути были проинформированы о Ходжалинском геноциде, который был самой жестокой страницей оккупационной и террористической политики Армении против Азербайджана в 1988-1993 годах. Было сказано, что 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении совершили геноцид мирного населения во время оккупации азербайджанского города Ходжалы. В ходе этой военной агрессии с особой жестокостью было убито 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей, полностью уничтожено 8 семей, 25 детей лишены обоих родителей, 130 детей лишены одного из родителей, 487 мирных жителей получили ранения. Судьба 150 человек из 1275 заложников до сих пор неизвестна.

Отметив, что Национальное собрание Республики Джибути 11 января 2017 года приняло резолюцию, в которой дана справедливая юридическая и политическая оценка Ходжалинскому геноциду, депутат Алиаббас Салахзаде подчеркнул, что этот документ является очень важным шагом на пути к признанию геноцида мировым сообществом и выразил за это глубокую признательность. Он отметил, что азербайджанский народ очень высоко ценит чуткое отношение парламентариев Джибути к Ходжалинскому геноциду, одному из самых ужасных преступлений против человечности. Говоря о возрастающей роли парламентской дипломатии в международных отношениях, руководитель рабочей группы отметил, что резолюция также важна с точки зрения применения парламентского критерия для признания Ходжалинского геноцида.

На встрече парламентарии Джибути были проинформированы о том, что армянской оккупации территорий Азербайджана был положен конец 10 ноября 2020 года. 44-дневная Отечественная война под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева завершилась блестящей победой нашей победоносной армии. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, одержав историческую победу. В регионе возникла новая реальность. На освобожденных от оккупации землях в настоящее время ведутся восстановительные работы. Говоря о роли ислама в формировании общих нравственных ценностей, депутат отметил, что историческое наследие, культурные и религиозные памятники на землях Азербайджана, которые находились под оккупацией на протяжении около 30 лет, подверглись вандализму со стороны Армении.

Алиаббас Салахзаде в качестве руководителя рабочей группы выразил готовность к сотрудничеству для углубления отношений между парламентами Азербайджана и Джибути.

В ходе видеоконференции руководитель Группы дружбы парламента Джибути с Азербайджаном Сафия Эльми Джибриль передала приветствия президента страны и спикера Национального собрания, а также всех депутатов азербайджанским коллегам. Она подчеркнул, что Республика Джибути поддерживает Азербайджан как на парламентском, так и на правительственном уровне: "Как страна и народ, мы всегда с Азербайджаном. Мы поздравляем азербайджанский народ с победой в 44-дневной Отечественной войне, и просим от Аллаха милости для душ шехидов. Мы очень рады, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность".

Депутат Национального собрания Джибути Ахмед Хасан Мохаммед рассказал о солидарности с Азербайджаном и принятой ими в 2017 году резолюции о Ходжалинском геноциде. Он отметил, что во время 44-дневной войны Джибути всегда сопереживал Азербайджану, понимал трудности на пути к победе и была обрадован вестью, что Азербайджан восстановил территориальную целостность. Вспоминая свой визит в Баку, он сказал, что рассматривает Азербайджан как образцовую страну.

Депутат Джибути Абдулла Баркат Ибрагим сообщил, что они хотели бы еще больше укрепить отношения и расширить сотрудничество, и для этого есть большие перспективы.

На встрече также обсуждались трудности, связанные с пандемией, ущерб, нанесенный мировой экономике, и человеческие жертвы. Отмечена важность совместных усилий стран в борьбе против инфекции COVID-19.

В ходе беседы была выражена уверенность в том, что обмен опытом между двумя странами будет полезен, а также были озвучены взаимные приглашения. С чувством благодарности было отмечено, что Азербайджан поддерживает Джибути в области транспорта.

Депутаты Милли Меджлиса Вугар Искендеров, Анар Мамедов и Эмин Гаджиев затронули ряд важных моментов – рассказали о перспективах развития многостороннего сотрудничества, отношениях в рамках Движения неприсоединения, о важности активизации взаимных визитов между парламентами двух стран в постпандемический период. Кроме того, была отмечена желательность присоединения и поддержки со стороны Джибути кампании «Справедливость для Ходжалы!». Была подчеркнута польза расширения сотрудничества между Бакинским портом и стратегически важным портом Джибути в Африке, а также в сельскохозяйственной и других сферах.

Во время видеоконференции стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

(Редактор: Надир Насиров)