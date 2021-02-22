Отказ Армении предоставить карты заминированных территорий – банальное нежелание раскрывать все свои секреты перед победителем – Олег Кузнецов

БАКУ /Trend/ - Когда говорят, что Армения заминировала практически всю ранее оккупированную территорию, даже в невоенных районах, и не предоставляет карты минных полей Азербайджану, то это чистейшая правда, что подтверждается самыми разными авторитетными источниками. Об этом сказал Trend российский историк, политический аналитик, профессор Олег Кузнецов.

"По сообщению Центра гуманитарного разминирования с 23 ноября российские миротворцы в Карабахе обезвредили почти 25 тысяч взрывоопасных предметов, очистили от мин, прочих взрывных устройств и неразорвавшихся боеприпасов почти полторы тысячи гектаров территории, четыре с половиной сотни километров дорог, полторы тысячи домов и строений", – отмечает он.

По словам Кузнецова, за тридцать лет армянского присутствия на данной территории перед полевыми укреплениями были созданы многочисленные минные поля, которые прикрывали все подходы: "И после боев осталось значительное количество неразорвавшихся боеприпасов, которые необходимо обнаружить, обезвредить и утилизировать".

"Это не просто очень большая угроза для жизни, здоровья и безопасности людей, – после окончания боевых действий произошло уже около десятка случаев, когда на этих минах подрывались не только военные, но и гражданские лица – но и серьезная преграда на пути реинтеграции ранее оккупированных территорий в хозяйственно-экономическую жизнь Азербайджана", – сказал политический аналитик.

Комментируя тот факт, что армянская сторона в рамках послевоенного урегулирования не передает азербайджанской стороне карты минных полей на освобожденных территориях, Олег Кузнецов отметил, что это – банальное нежелание раскрывать все свои секреты перед победителем и попытка громко хлопнуть дверью перед уходом с региональной сцены, а может и намерение превратить эти карты в предмет торга на переговорах или даже жажда наживы: "В любом случае ими движет стремление продолжить армяно-азербайджанский конфликт, хоть как-то отомстить за поражение и взять моральный реванш за проигрыш в войне", – добавил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)