Оккупанты расставили в Карабахе невообразимые ловушки – эксперты в видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли"

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend представляет очередной выпуск авторского видеопроекта "Актуально с Сахилем Керимли".

На этот раз было обсуждено массовое минирование азербайджанских территорий, которые были оккупированы Арменией на протяжении многих лет, заложение мин даже на объектах невоенного назначения, факт непередачи Арменией карты минных полей азербайджанской стороне, и то, что это является военным преступлением. Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам.

В обсуждении приняли участие военный эксперт Руслан Имамгулиев, политолог Ризван Гусейнов и военкор Гейдар Мирза.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)