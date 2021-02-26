Азербайджан впервые вспоминает Ходжалинскую трагедию как страна-победитель - ректор Университета ADA (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 26 февраля - особый день памяти в истории Азербайджана, так как исполняется 29 лет со дня геноцида в Ходжалы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал ректор Университета ADA Хафиз Пашаев во время мероприятия, посвященного годовщине трагедии.

По его словам, сотни мирных жителей, в том числе женщины и дети, стали жертвами армянского вандализма в тот день.

Отметив значимость того, чтобы молодежь не забывала об этой трагедии, он подчеркнул, что в этом году Азербайджан впервые вспоминает данную трагедию как страна-победитель, освободившая свои земли от армянской оккупации.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 – взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

(Автор: Джейла Алиева)

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