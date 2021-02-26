Разделяем боль трагедии в Ходжалы с братским народом и правительством Азербайджана - посольство Ирана

БАКУ /Trend/ - Посольство Ирана в Азербайджане поделилось публикацией на странице в соцсети в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида, сообщает в пятницу Trend.

"Разделяем боль трагедии в Ходжалы с дружественным и братским народом и правительством Азербайджана, родными и близкими жертв этой трагедии", - говорится в публикации посольства на его странице в Twitter.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)