В Сеуле проводятся акции в рамках кампании "Справедливость для Ходжалы" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Кореи Сеуле продолжается цикл просветительских акций в рамках международной кампании "Справедливость для Ходжалы", начатой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, сообщает в пятницу Trend.

В рамках кампании, проводимой при поддержке Фонда Гейдара Алиева и организации посольства Азербайджана в Корее, на территории выставочного комплекса COEX, а также на больших мониторах на главной площади Гангнам размещены электронные баннеры "Справедливость для Ходжалы".

Отметим, что в этом выставочном комплексе, который является крупнейшим в Корее, проводятся важные мероприятия международного уровня.

На баннерах, размещенных на территории Гангнам, считающейся самой престижной площадью корейской столицы, через которую в течение дня проходят сотни тысяч жителей Сеула и рядом с которой проживает самое большое количество населения, на английском и корейском языках демонстрируется лозунг "Справедливость для Ходжалы", а также ссылки на интернет-страницы ww.justiceforkhojaly.org и www.khojaly.or.kr.

Также в рамках вышеназванной кампании на улице Итевон в центральной части Сеула развешены около 100 баннеров "Справедливость для Ходжалы" на английском и корейском языках. Итевон считается одной из самых многолюдных и больше всего посещаемых иностранными туристами улиц Сеула.

На площади Йонгсан, где расположена улица Итевон, находятся диппредставительства зарубежных стран, административные здания и штаб-квартиры международных организаций.

Кроме того, в рамках кампании перед зданием посольства Азербайджана в Корее создан уголок памяти, где также вывешены баннеры "Справеливость для Ходжалы".

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, сотни человек были ранены, 1275 мирных жителей были взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, и об их судьбе ничего не известно.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)