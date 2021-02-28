Большая пресс-конференция Президента Ильхама Алиева в центре внимания испанских СМИ

БАКУ /Trend/ - Испанское информационное агентство EFE опубликовало статью под названием «Ильхам Алиев заявил, что Армения обязана соблюдать договор о прекращении огня, несмотря на внутренний кризис», передает Trend.

В своем репортаже испанские СМИ цитируют перечень заявлений Президента Ильхама Алиева, сделанных во время ответов на вопросы местных и иностранных журналистов в ходе четырехчасовой пресс конференции 26 февраля 2021 года.

В статье говорится, что Президент Азербайджана подчеркнул, что политический кризис, переживаемый Арменией после военного поражения, «является ее внутренним делом», но не должен препятствовать выполнению соглашения, завершившего Вторую Карабахскую войну.

Испанская пресса пишет: «Армянская армия потребовала в четверг отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который назвал этот ультиматум попыткой военного переворота. Последней каплей стал критика со стороны заместителя начальника Генштаба, который после этого был немедленно отправлен в отставку, заявления армянского премьера о якобы имевших место во время войны недостатках российского ОТРК «Искандер».

Однако и российская сторона, и Президент Ильхам Алиев заявили иностранным журналистам, что «Искандеры» в войне в Нагорном Карабахе не использовались».

(Редактор: Надир Насиров)