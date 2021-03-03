Наша страна придает значение трехстороннему формату Азербайджан-Грузия-Турция - министр иностранных дел Турции

БАКУ /Trend/ - Турция придает значение трехстороннему формату сотрудничества Азербайджан-Грузия- Турция.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции глав МИД Турции и Грузии.

"Мы планируем провести трехстороннюю встречу, которая была отложена в связи со сменой и утверждением нового состава правительства Грузии. Для нас очень важны мир и перемирие на Кавказе. Мы поддерживаем территориальную целостность Грузии также, как поддерживаем территориальную целостность Азербайджана".

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)