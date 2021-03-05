В Азербайджане сократилось количество политических партий
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сократилось количество прошедших государственную регистрацию политических партий, сообщает в пятницу Trend.
На сегодняшнем VII съезде партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) к ней присоединились шесть партий, функционирующих в Азербайджане.
Таким образом, число прошедших государственную регистрацию политических партий сократилось с 62-х до 56-ти.
К ПЕА присоединились Азербайджанская народно-демократическая партия, Азербайджанская сельская партия, Партия национального спасения, партия "Юрддаш", Партия национального движения и Демократическая партия предпринимателей.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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