В Азербайджане сократилось количество политических партий

Политика 5 марта 2021 15:28 (UTC+04:00)
В Азербайджане сократилось количество политических партий

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сократилось количество прошедших государственную регистрацию политических партий, сообщает в пятницу Trend.

На сегодняшнем VII съезде партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) к ней присоединились шесть партий, функционирующих в Азербайджане.

Таким образом, число прошедших государственную регистрацию политических партий сократилось с 62-х до 56-ти.

К ПЕА присоединились Азербайджанская народно-демократическая партия, Азербайджанская сельская партия, Партия национального спасения, партия "Юрддаш", Партия национального движения и Демократическая партия предпринимателей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)

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