Очередной съезд ПЕА: что изменилось в правящей партии Азербайджана? – репортаж Trend TV
БАКУ /Trend/ - Сегодня был проведен внеочередной VII съезд правящей партии "Ени Азербайджан".
Как сообщает в пятницу Trend, сначала выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В ходе съезда был произведен ряд структурных и кадровых изменений.
Так, был упразднен Политической совет партии и учрежден состоящий из 35 членов Совет Ветеранов ПЕА, председателем которого был избран Ариф Рагимзаде. Также был сформирован новый состав Правления партии, количество членов которого было увеличено с 20 до 40. Из прежних членов 11 человек не вошли в новый состав.
Помимо этого, была сформирована новая структура ПЕА – Центральная контрольно-ревизионная комиссия. Также был избран новый председатель Женского совета партии. В ходе съезда были удовлетворены обращения шести политических партий о присоединении к ПЕА.
Особое внимание было уделено участию молодежи среди новоизбранных членов в структуры ПЕА. В ближайшие дни планируется проведение заседания Правления партии в новом составе, формирование исполнительного секретариата ПЕА и избрание заместителей председателя Правления.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)