Мы должны назвать VII съезд ПЕА съездом страны-победителя - депутат Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Мы должны назвать VII съезд правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) съездом страны-победителя.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Муса Гулиев.

Он сказал, что это был первый съезд за время независимости Азербайджана, который проводился после полного обеспечения территориальной целостности страны.

"Президент Ильхам Алиев выступил с концептуальной речью, оценив пройденный нами путь как во вступительной, так и в заключительной речи. В своем выступлении глава государства рассказал о реалиях дня и обозначил новые задачи. В качестве главных тезисов были подчеркнуты: укрепление единства в обществе, продолжение политического диалога, еще большее укрепление независимого Азербайджана, обеспечение заселения освобожденных территорий, дальнейшее повышение международного имиджа Азербайджана, повышение социального благосостояния. Также следует отметить, что слияние шести политических партий с ПЕА является успешным результатом политического диалога. Разумеется, этот диалог будет продолжаться и в дальнейшем", - сказал Муса Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)