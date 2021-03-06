Начался визит представителей дипкорпуса на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Начался визит представителей дипломатического корпуса на освобожденные территории Азербайджана.
Как передает в субботу Trend, об этом на своей странице в Twitter сообщил помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Помощник Президента отметил, что по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева начался визит представителей дипломатического корпуса в освобожденные Физулинский, Губадлинский и Лачинский районы Азербайджана:
"Выражаем признательность послам, руководителям международных организаций и военным атташе за то, что они присоединились к нам в ходе этого визита", - написал Хикмет Гаджиев.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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