О сроках создания муниципалитетов на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате армянской оккупации в более чем 950 населенных пунктах Азербайджана муниципальные выборы не проводились.

Об этом сказал на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана замминистра юстиции Вилаят Захиров, сообщает во вторник Trend.

"В настоящее время на освобожденных территориях идет процесс разминирования, оценивается нанесенный ущерб. По окончании этих процессов на освобожденных территориях будет создана необходимая для проживания людей инфраструктура. Затем здесь будут созданы местные органы самоуправления", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)