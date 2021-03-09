Парламент Азербайджана утвердил доклад органа, контролирующего деятельность муниципалитетов
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана на обсуждение был вынесен годовой доклад органа, осуществляющего контроль над деятельностью муниципалитетов.
Как передает во вторник Trend, документ представил замминистра юстиции Вилаят Захиров.
После обсуждений доклад был принят путем голосования.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
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