Президент Ильхам Алиев: Сегодня нам надо смотреть в будущее и думать о сотрудничестве в регионе

Политика 9 марта 2021 21:18 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня нам надо смотреть в будущее и думать о сотрудничестве в регионе

БАКУ/Trend/ - Сегодня нам надо смотреть в будущее и думать о сотрудничестве в регионе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с председателем комиссии по внешним связям Великого национального собрания Турции Акифом Чагатаем Кылычем.

«Сегодня в нашем регионе сложилась новая ситуация, новая реальность. Нагорно-карабахский конфликт уже остался в истории, он разрешен, завершился. Сегодня нам надо смотреть в будущее и думать о сотрудничестве в регионе, в частности, одним из важнейших вопросов является реализация транспортных проектов, открытие Зангезурского коридора. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся и этого»,- сказал Президент Ильхам Алиев.

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