На освобожденных территориях реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов - глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов.

Как сообщает в среду Trend, об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, на освобожденных территориях продолжаются работы по разминированию, а также уже начата реализация ряда крупных инфраструктурных проектов.

Министр добавил, что после полного разминирования начнется реализация и других проектов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)