На освобожденных территориях реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов - глава МИД Азербайджана
БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов.
Как сообщает в среду Trend, об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
По его словам, на освобожденных территориях продолжаются работы по разминированию, а также уже начата реализация ряда крупных инфраструктурных проектов.
Министр добавил, что после полного разминирования начнется реализация и других проектов.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)
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