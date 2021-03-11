Избран новый председатель Молодежного объединения партии "Ени Азербайджан"
БАКУ /Trend/ - Бахтияр Исламов избран новым председателем Молодежного объединения партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), сообщили в четверг Trend в пресс-службе ПЕА.
Сегодня состоялось заседание Молодежного объединения ПЕА, в рамках которого прошли выборы.
В пресс-службе также сообщили о новшествах в направлениях работы объединения.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Победа! Одна на всех! – о наступательной операции с участием азербайджанских и российских воинов (ФОТО)
Состоялось заседание Рабочей группы по экономическим вопросам, связанным с освобожденными территориями Азербайджана
Женщина-снайпер армянского происхождения, плененная во время второй Карабахской войны, передана Азербайджаном Ливану (ФОТО)
Проект по созданию туркомплекса грязевых вулканов в Гобустане отложен - бюро по туризму Азербайджана
Отели могут обращаться за получением "звезд" посредством электронной системы - Бюро по туризму Азербайджана
Texnopark Istanbul и Агентство инноваций Азербайджана будут сотрудничать в создании парков высоких технологий
По инициативе депутата Севиль Микаиловой в Хачмазе организована выездная стоматологическая диагностика (ФОТО)
Состоялось заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных территориях Азербайджана