Высокое доверие к Азербайджану: Иностранные компании вступили в конкуренцию за восстановление Карабаха — французская газета "Lagazetteaz.fr"

БАКУ /Trend/ - Французская онлайн-газета lagazetteaz.fr опубликовала статью под заголовком «Высокое доверие к Азербайджану: Иностранные компании вступили в конкуренцию за восстановление Карабаха», сообщает в пятницу Trend,

В статье говорится, что освободив свои земли, которые около 30 лет находились под оккупацией, Азербайджан еще больше укрепил свой авторитет и доверие в регионе и мире. Страны, которые хотели инвестировать в Азербайджан, но не рисковали в силу конфликта, теперь хотят с ним сотрудничать. Иностранные компании вступили в конкуренцию для участия в восстановлении освобожденных территорий. С главами и представителями этих компаний уже состоялись встречи на официальном уровне, проведены обсуждения и даже подписаны договора о конкретном сотрудничестве. В пример можно привести такие страны как Турция, Россия, Великобритания, Пакистан, Италия, Франция, Нидерланды, Иран и др.

Наряду с этим, в Азербайджан продолжают поступать предложения о сотрудничестве из других стран и международных организаций. На днях,10 марта, во время приема министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сиярто Президентом Ильхамом Алиевым основным обсуждаемым вопросом было участие венгерских компаний в восстановлении освобожденных территорий. На встречах, проведенных в рамках визита в Азербайджан, Петер Сиярто отметил, что венгерские компании заинтересованы в участии в восстановлении освобожденных земель, в частности в строительстве «умного» города. По его словам, на этих территориях больше значение имеет управление водными ресурсами, и Венгрия, обладая большим опытом в этой сфере, может внести большой вклад в восстановление Карабаха.

В публикации говорится, что в ходе визита Петера Сиярто в Азербайджан была подписана «Совместная декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Венгрией», которая послужит дальнейшему укреплению связей между двумя странами. Плодотворное сотрудничество подтверждается ростом взаимного товарооборота, в том числе увеличением на 6% венгерского экспорта в Азербайджан и на 60% азербайджанского экспорта в Венгрию.

«Наряду с Венгрией в участии в процессе восстановления Карабаха заинтересованы и американские компании. На вчерашней встрече с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер отметил, что США поддерживают проект "Южного газового коридора" и компании его страны заинтересованы в участии в реконструкции и восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана. Поэтому с уверенностью можно сказать, что за счет своих внутренних возможностей, а также опыта других стран и потенциала иностранных компаний Азербайджан за короткое время восстановит более 10 тыс. кв. километров освобожденной территории, и жители этих земель смогут вернуться в свои дома».

(Автор: Альпер Зия. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)