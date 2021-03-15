Пресс-конференция главы МИД Азербайджана и действующего председателя ОБСЕ (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Проходит пресс-конференция министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде, которая находится с визитом в Азербайджане.

Об этом сообщает в понедельник Trend.