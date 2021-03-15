Пресс-конференция главы МИД Азербайджана и действующего председателя ОБСЕ (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Проходит пресс-конференция министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде, которая находится с визитом в Азербайджане.
Об этом сообщает в понедельник Trend.
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