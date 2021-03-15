Международные организации должны оказать давление на Армению - глава МИД Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Армянские военнослужащие пытаются проникнуть на территорию Азербайджана на гражданском транспорте.
Об этом в ходе совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде в рамках ее рабочего визита в Азербайджан сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает во вторник Trend.
По его словам, в связи с этим в международные организации представлены соответствующие отчеты.
"Мы предоставили международным организациям необходимую информацию. Все международные организации должны оказать на Армению давление в связи с этим. Для восстановления мира в регионе все стороны должны выполнять свои обязательства", - сказал Байрамов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
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