Международные организации должны оказать давление на Армению - глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армянские военнослужащие пытаются проникнуть на территорию Азербайджана на гражданском транспорте.

Об этом в ходе совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде в рамках ее рабочего визита в Азербайджан сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, в связи с этим в международные организации представлены соответствующие отчеты.

"Мы предоставили международным организациям необходимую информацию. Все международные организации должны оказать на Армению давление в связи с этим. Для восстановления мира в регионе все стороны должны выполнять свои обязательства", - сказал Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)