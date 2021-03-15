Глава МИД Азербайджана встретился с действующим председателем ОБСЕ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде, находящейся с рабочим визитом в Азербайджане, сообщает в понедельникTrend со ссылкой на МИД.

На встрече присутствовали расширенные делегации с обеих сторон.

Джейхун Байрамов отметил развитие двусторонних отношений между странами по ряду направлений, подчеркнув наличие больших возможностей для расширения этого сотрудничества. Он добавил, что продолжение политического диалога между государствами, осуществление взаимных визитов высокого уровня, расширение сотрудничества на международных платформах имеет важное значение.

Азербайджанский министр проинформировал коллегу о текущей ситуации в регионе, процессе выполнения трехстороннего заявления, действиях Армении, противоречащих положениям трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, в том числе об отправке террористической группы и попытках отправить своих военнослужащих в гражданской одежде на территорию Азербайджана, а также об отказе Армении предоставить карты минных полей и др.

Министр Анн Линде отметила, что провела очень полезную встречу с главой государства и подробно обсудила с ним многие вопросы. Она подчеркнула важность обозначения направлений, по которым ОБСЕ может внести свой вклад для улучшения существующей в регионе ситуации.

Министры обменялись мнениями по вопросам сотрудничества Азербайджана и ОБСЕ.

Также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)