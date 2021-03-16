Парламент Азербайджана направит поздравительные письма Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой

БАКУ /Trend/ - Праздник Новруз олицетворяет наши национально-духовные ценности, выдержавшие испытание временем. Предлагаю от имени Милли Меджлиса (парламент) направить поздравительные письма Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на пленарном заседании парламента 16 марта сказала спикер Сахиба Гафарова.

Депутаты поддержали эту инициативу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)