Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия новых воинских частей (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается деятельность по повышению боеготовности и улучшению социально-бытовых условий личного состава Военно-воздушных сил (ВВС) страны.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, 18 марта министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав ведомства приняли участие в церемонии открытия двух воинских частей ВВС.

Ознакомившись с условиями, созданными для личного состава, министр обороны осмотрел здание штаба, солдатские казармы, медпункты, столовые, учебные классы, продовольственные и вещевые склады, банно-прачечные и котельные комплексы, строевые плацы, контрольно-пропускные пункты, а также другие служебные и административные объекты, расположенные на территории воинских частей.

Было отмечено, что созданные в воинских частях условия положительно скажутся на поддержании высокого уровня боевой готовности ВВС, обеспечат качественную организацию и несение боевого дежурства с целью более надежной защиты воздушного пространства страны.

Затем министр также проинспектировал пункт управления полетами и наземную станцию управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на территории реконструированной воинской части. Главе ведомства было доложено, что оснащенные современным оборудованием пункт управления и наземная станция обеспечат непрерывную и качественную координацию полетов военной авиации и БПЛА.

Гасанов поставил перед командованием соответствующие задачи по дальнейшему наращиванию возможностей военной авиации.

Затем министр присутствовал на открытии отделения инфекционных заболеваний военного госпиталя, капитально отремонтированного в рамках строительных работ, проводимых в военно-медицинских учреждениях.

На открытии было отмечено, что по поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева принимаются целенаправленные меры по защите здоровья личного состава азербайджанской армии, в воинских частях создается медицинская инфраструктура, отвечающая современным стандартам.

Ознакомившись с условиями в отделении инфекционных заболеваний, министр обороны осмотрел манипуляционные и диагностические кабинеты, палату интенсивной терапии, палаты, в том числе для больных, находящихся под наблюдением, и приемное отделение.

Было сообщено, что в отделении, оснащенном новейшим медицинским оборудованием, произведенным в развитых странах, созданы все условия для лечения военнослужащих.

В заключение министр дал соответствующие поручения по дальнейшему совершенствованию медицинской службы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)