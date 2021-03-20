Президент Ильхам Алиев выступает с обращением к народу из города Шуша (ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает с обращением к народу из города Шуша.
Как сообщает Trend, обращение транслируется по Азербайджанскому телевидению.
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