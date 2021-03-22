Репортаж украинского военкора о нынешней ситуации в Карабахе (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Украинский военный корреспондент Роман Бочкала снял репортаж c освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

«Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией длился целых 32 года. Начиная с первых выстрелов еще в СССР и заканчивая второй Карабахской войной, что вспыхнула совсем недавно - 27 сентября 2020 года, и продлилась 44 дня. Не углубляясь в историю и не давая критических оценок запутанному конфликту, мы покажем, каким является Карабах сегодня и что ждет этот регион в будущем», - говорится в материале.

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