Репортаж украинского военкора о нынешней ситуации в Карабахе (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Украинский военный корреспондент Роман Бочкала снял репортаж c освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.
«Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией длился целых 32 года. Начиная с первых выстрелов еще в СССР и заканчивая второй Карабахской войной, что вспыхнула совсем недавно - 27 сентября 2020 года, и продлилась 44 дня. Не углубляясь в историю и не давая критических оценок запутанному конфликту, мы покажем, каким является Карабах сегодня и что ждет этот регион в будущем», - говорится в материале.
Trend представляет вниманию этот репортаж:
Лента новостей
Вакцинация от COVID-19 может облегчить течение болезни в случае заражения - директор азербайджанского НИИ
Объединение проектов Signify в одну сеть позволит экономить в городах Азербайджана до 80% электроэнергии
В Нидерландах выпущены марки с произведениями всемирно известного художника Сакита Мамедова – подарок Королеве Елизавете II (ФОТО)
В Москве по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой прошла благотворительная акция (ФОТО)
Верховный Главнокомандующий исполнил завещание своего отца и мечту нашего народа - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)