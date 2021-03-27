Германия всегда хранила молчание по поводу правоты Азербайджана во многих вопросах - депутат

БАКУ /Trend/ - Трудно понять необоснованные нападки на Азербайджан и предвзятую информацию, тиражируемую о нашей стране в последние дни в германской прессе. Видимо, сближение Азербайджана и ЕС чем-то не устраивает Германию. В то же время Германия чинит Азербайджану препятствия за участие в учениях НАТО. Кроме того, эта страна осталась безучастной к победе Азербайджана в 44-х дневной Отечественной войне. Она годами хранила молчание по поводу правоты Азербайджана в вопросе Карабаха. Германская сторона никогда не участвовала в поездках дипкорпуса, организованных на освобожденные азербайджанские территории. То есть подобное предвзятое отношение присутствовало всегда, а сейчас абсурдные нападки на Азербайджан организуются через немецкие СМИ.

Об этом сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльшан Мусаев.

По его словам, Германия сегодня столкнулась с определенными проблемами.

«Эта страна проиграла битву с COVİD-19, ее экономика переживает спад. В Германии царит политический кризис, и проводимая этим государством европейская стратегия себя не оправдала. Одним словом, будет лучше, если германские СМИ займутся внутренними проблемами своей страны», - сказал Мусаев.

Депутат отметил, что успехи Азербайджана всегда раздражали многие страны.

«Те в Германии, кто занимается подобной пропагандой, проводит предвзятую политику против Азербайджана, должны понять, что никогда и ничего этим не добьются. Азербайджанский народ и его лидер сильны и решительны. У нас свой путь, по которому Азербайджан идет к успехам и светлому будущему», - сказал Мусаев.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)