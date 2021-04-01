Апрельские бои стали важным фактором в урегулировании нагорно-карабахского конфликта - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Апрельские бои 2016 года стали важным фактором в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Арзу Нагиев.

По его словам, азербайджанская армия во время апрельских боев показала, на что способна.

"Наша армия показала, как нужно сражаться и в горной местности, и в низинах. Главное, что был развеян миф об армянской армии. После апрельских боев в высшем руководстве армянской армии начались отставки, было проведено расследование по фактам коррупции, даже произошла смена правительства.

Одной из главных причин смены власти в Армении стало поражение армян в апрельских боях. Освобождение высоты Лелетепе, а также тысяч гектаров земель, а потом - и создание инфраструктуры для гражданского населения в этих районах еще раз продемонстрировали, что мы никогда не смиримся с оккупацией своих земель", - сказал Нагиев.

Депутат подчеркнул, что на основе опыта, приобретенного в апрельских боях, началось реформирование азербайджанской армии, войска получили новое вооружение, а в ходе учений была усовершенствована тактика ведения боевых действий. Кроме того, был инициирован процесс обучения военнослужащих, организованы учения по применению новейшего вооружения для ведения современной войны.

"Процессы, начавшиеся после апрельских боев, привели к славной победе Азербайджана в 2020 году. В то же время Гюннутская операция на нахчыванском направлении, бои на товузском направлении вновь показали, что азербайджанская армия обладает высокой боеспособностью, и мы никому не отдадим ни пяди своей земли. Бои на товузском направлении наглядно продемонстрировали, что решимость Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, боеспособность нашей армии и единство народа находятся на самом высоком уровне", - сказал Нагиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)