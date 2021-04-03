В азербайджанской армии нет каких-либо проблем с медобеспечением и лекарствами - минобороны
БАКУ /Trend/ - В настоящее время в азербайджанской армии нет каких-либо проблем с медобеспечением и лекарствами.
Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал исполняющий обязанности начальника Главного медицинского управления министерства обороны Азербайджана полковник медицинской службы Фируддин Набиев на брифинге в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил, посвященном работе военных врачей.
Он также отметил, что вопросы в связи с назначением группы инвалидности находятся в компетенции министерства труда и социальной защиты населения.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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