В танковых подразделениях ВС Азербайджана проводятся занятия по боевой подготовке (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом на 2021 год, в азербайджанской армии проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке с участием танковых подразделений.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, освоив теоретические знания и изучив правила безопасности, танковые экипажи приступили к занятиям по повышению практических навыков по тактической, огневой подготовке и вождению боевых машин.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)