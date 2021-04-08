В танковых подразделениях ВС Азербайджана проводятся занятия по боевой подготовке (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом на 2021 год, в азербайджанской армии проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке с участием танковых подразделений.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, освоив теоретические знания и изучив правила безопасности, танковые экипажи приступили к занятиям по повышению практических навыков по тактической, огневой подготовке и вождению боевых машин.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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