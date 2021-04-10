Тюркский совет разрабатывает дорожную карту для развития сотрудничества с тюркоязычными странами

БАКУ /Trend/ - Тюркский совет разрабатывает дорожную карту для развития сотрудничества с тюркоязычными государствами.

Об этом сказал генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдад Амреев, выступая на третьем заседании ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета в Баку, сообщает в субботу Trend.