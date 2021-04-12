Президент Беларуси едет в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 апреля прибудет с визитом в Азербайджан.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на белорусские СМИ, соответствующую информацию распространила пресс-служба белорусского президента.

Двухдневная программа визита Лукашенко предусматривает насыщенную переговорную повестку. Основное внимание будет уделено расширению двустороннего торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием.

Стороны рассмотрят вопросы промышленной кооперации, реализацию текущих и перспективные проекты в сферах производства и поставок продовольствия, переработки сельскохозяйственной продукции. Также будут затронуты темы сотрудничества в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)