Парк военных трофеев в Баку: пример для будущих поколений, урок для врага - репортаж Trend TV

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля принял участие в открытии в Баку Парка военных трофеев.

Как сообщает в понедельник Trend, парк создан по инициативе главы государства.

Он находится в Хатаинском районе столицы и занимает территорию площадью пять гектаров.

Здесь установлено большое панно из номеров автомобилей и военной техники, захваченных у армянских войск, с лозунгом "Карабах - это Азербайджан!", представлена ​​часть военной техники, захваченной у врага в качестве военного трофея во время Отечественной войны, в целом более 300 экспонатов, в том числе около 150 единиц тяжелой техники.

Trend представляет вниманию читателей репортах из Парка военных трофеев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)