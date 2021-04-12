Парк военных трофеев в Баку: пример для будущих поколений, урок для врага - репортаж Trend TV
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля принял участие в открытии в Баку Парка военных трофеев.
Как сообщает в понедельник Trend, парк создан по инициативе главы государства.
Он находится в Хатаинском районе столицы и занимает территорию площадью пять гектаров.
Здесь установлено большое панно из номеров автомобилей и военной техники, захваченных у армянских войск, с лозунгом "Карабах - это Азербайджан!", представлена часть военной техники, захваченной у врага в качестве военного трофея во время Отечественной войны, в целом более 300 экспонатов, в том числе около 150 единиц тяжелой техники.
Trend представляет вниманию читателей репортах из Парка военных трофеев.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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