Началось очередное пленарное заседание парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 13 апреля началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

Депутаты на нем рассмотрят следующие вопросы:

- годовой отчет Счетной палаты;

- законопроект о внесении изменений в закон "Об исполнении" (третье чтение);

- законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (второе чтение);

- законопроект о внесении изменений в закон "Об увековечивании памяти шехидов и льготах семьям шехидов" (второе чтение);

- законопроект о внесении изменений в закон "О ветеранах" (второе чтение);

- законопроект о внесении изменений в закон "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования" (второе чтение);

- законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс (второе чтение);

- законопроект о внесении изменений в закон "О прокуратуре" (первое чтение);

- законопроект о внесении изменений в закон "О прохождении службы в органах прокуратуры" (первое чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)