Началась встреча один на один президентов Азербайджана и Беларуси (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 14 апреля началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с находящимся с рабочим визитом в нашей стране Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко один на один.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Беларуси Александра Лукашенко.
Президенты сделали совместное фото.
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Состоялась неформальная встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Беларуси Александром Лукашенко