Ни одно из высказываний Пашиняна не заслуживает содержательного комментария - МИД

БАКУ /Trend/ - Ни одно из высказываний Пашиняна не заслуживает содержательного комментария, говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана, передает в пятницу Trend.

Как отмечается, выступая 14 апреля в парламенте Армении, премьер-министр Никол Пашинян попытался привлечь внимание очередными бредовыми излияниями.

"Ни одно из высказываний Пашиняна не заслуживает содержательного комментария. Хотелось бы просто объяснить премьер-министру Пашиняну, не сделавшему выводов из тяжёлого поражения, языком поэзии, к которому он сам и обратился. Как говорил Гусейн Джавид:

«А будет кто недостойный,

От Родины нашей урвать возжелав,

Знай: недолго ждать,

Чтоб ниц он пал пред ней".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)