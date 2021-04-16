Ни одно из высказываний Пашиняна не заслуживает содержательного комментария - МИД
БАКУ /Trend/ - Ни одно из высказываний Пашиняна не заслуживает содержательного комментария, говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана, передает в пятницу Trend.
Как отмечается, выступая 14 апреля в парламенте Армении, премьер-министр Никол Пашинян попытался привлечь внимание очередными бредовыми излияниями.
"Ни одно из высказываний Пашиняна не заслуживает содержательного комментария. Хотелось бы просто объяснить премьер-министру Пашиняну, не сделавшему выводов из тяжёлого поражения, языком поэзии, к которому он сам и обратился. Как говорил Гусейн Джавид:
«А будет кто недостойный,
От Родины нашей урвать возжелав,
Знай: недолго ждать,
Чтоб ниц он пал пред ней".
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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